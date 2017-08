Tragedia del mare in Cilento: turista muore per salvare le figlie

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È di un morto e tre feriti lievi il bilancio di un tragico incidente in mare verificatosi nel primo pomeriggio a Santa Maria di Castellabate, presso l'approdo de Le Gatte. La vittima è Angelo Ferraioli, 51enne di Nocera Inferiore, che è morto nel tentativo di salvare le due figlie che stavano in mare con un materassino. I feriti, seppure lievi, sono tre uomini della Guardia Costiera di San Marco di Castellabate, perché il gommone si è catapultato ed è finito a riva, sulla spiaggia di Marina Piccola.Inutili i tentativi di rianimare il turista 51enne, per il quale non c'è stato nulla da fare. Si attende l'arrivo del medico legale per l'esame esterno.