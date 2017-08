Samuel L. Jackson e 'Magic' Johnson a Forte dei Marmi: scambiati per migranti

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 16 agosto 2017

Nel loro campo sono state e rimangono delle vere e proprie leggende, note in tutto il mondo; eppure qualcuno li ha scambiati per migranti, qualcuno invece ha ironizzato e altri non hanno capito l'ironia di questi ultimi. Tutto è iniziato da due foto pubblicate da Earvin 'Magic' Johnson, ex cestista Nba oggi 58enne, su Twitter. L'ex Lakers ha passato infatti alcuni giorni di relax in Italia e a Forte dei Marmi si è concesso dello shopping di lusso insieme all'amico Samuel L. Jackson, attore di film celebri come Pulp Fiction, Die Hard, Jurassic Park e Django.Come spiega 'Magic' Johnson su Twitter, le due celebrità sono state letteralmente assaltate dai tanti fan che li hanno notati nella cittadina della Versilia e si sono messi in paziente attesa per una foto ricordo. Nel frattempo, però, qualcuno aveva pensato di ironizzare scimmiottando le tipiche immagini populiste che da anni girano sui social, Facebook in primis. Tra questi, ad esempio, il giornalista Luca Bottura.Non tutti, però, hanno capito l'intento ironico delle immagini: non manca chi non ha riconosciuto Samuel L. Jackson e 'Magic' Johnson ed ha condiviso allo scopo di suscitare indignazione contro le politiche di accoglienza di migranti. Anche Nina Moric ha pubblicato l'immagine; l'intento ironico della modella croata è chiaro, ma qualcuno ha pensato che non lo fosse vista la sua vicinanza a Casapound.Non manca, quindi, chi ha condiviso la notizia della Moric che sarebbe clamorosamente caduta nella trappola della 'bufala ironica'. In realtà, assicura l'ex moglie di Fabrizio Corona, il post era volutamente ironico dal momento che lei stessa ha conosciuto personalmente 'Magic' Johnson nel 1998, in occasione di uno spot per una marca di patatine in cui compariva un'altra leggenda Nba, Dennis Rodman. Solo pochi mesi prima del fortunato videoclip di cui Nina fu protagonista, quello del brano 'Livin' la vida loca' di Ricky Martin.