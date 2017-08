Perizoma nero in regalo a Davide, sexy chef. "Per tutti ora è Stripadvisor"

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo hanno ribattezzatoperché all'antico borgo di Montepagano (in Abruzzo), al ristorante ‘D.One’, ha ricevuto un perizoma nero di pizzo con tanto di bigliettino contenente, a caratteri cubitali, la scritta “Per lo Chef”.è noto per aver vinto il premio “Chef Awards 2017” nella categoria “Miglior Chef Arte & Creativo”, entrando in un ristrettissimo gruppo di 13 chef premiati in Italia a seguito di voti ricevuti dal popolo della rete.In molti scherzano parlando dial posto del sito di recensioni. Pezzuto sta al gioco e racconta: "Gli addetti alla pulizia del ristorante mi hanno consegnato questo pacchettino, un po’ imbarazzati, dicendo che lo avevano trovato su un ripiano del bagno, perfettamente curato. Sembra pure che me lo abbiano consegnato dopo qualche giorno, visto l’imbarazzo e l’indecisione sul cosa fare". Ha anche pubblicato la foto su"Sarebbe bastato anche un “complimenti allo chef”. Grazie comunque, chiunque tu sia!". Il post è stato subito preso di mira da like e commenti. "Una mancia alquanto insolita", "Adesso devi inventare un piatto e chiamarlo 'intimonero' in onore di questa gentile e bella ammiratrice".