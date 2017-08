Rapina lampo al Twiga di Briatore, entrano con la pistola e portano via 20mila euro

Rapina a mano armata alle 6,30 di due delinquenti, di cui uno con pistola, nel celebre locale dei vip Twiga in Versilia, sul viale a mare di Marina di Pietrasanta, di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. Un bandito, coperto da un paio di occhiali da sole per nascondere il volto e con la pistola in pugno, ha minacciato, in italiano, prendendolo alla sprovvista, un dipendente mentre in ufficio stava contando l'incasso della serata. Portati via circa 20mila euro.



Poi insieme ad un complice sono fuggiti su un'auto parcheggiata sul lungomare. Secondo prime ricostruzioni della polizia, i banditi hanno approfittato del momento in cui i dipendenti stavano effettuando le pulizie e mettendo ordine, così sono riusciti ad introdursi all'interno del locale, da una porta sulla spiaggia, e a raggiungere gli uffici dove hanno saputo individuare quello dell'amministrazione e dove un impiegato stava contando il denaro della cassa. L'azione è durata pochi minuti. Una volta che gli impiegati hanno dato l'allarme sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei dei Marmi che hanno avviato le indagini. Utili saranno anche le immagini di videosorveglianza del locale. Non è escluso che ci fosse un terzo bandito, ma i dipendenti hanno detto di averne visti due.

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:02