Precipitano con l'auto in un burrone: morti due ragazzi di 18 e 17 anni

Due giovani dispersi dalla scorsa notte in altasono morti in fondo ad un burrone, dove sono precipitati con l'auto. Si tratta di un diciottenne, che era alla guida,e didi 17, entrambi residenti nella zona. I loro corpi sono stati ricomposti all'obitorio dell'ospedale di Domodossola.I due giovani viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo, precipitata per diversi metri lungo la strada che collega Bognanco agli alpeggi di Alpe San Bernardo. I loro corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino, in una zona molto impervia. Entrambi i giovani erano noti nella zona. Il ragazzo era conosciuto per avere militato nelle squadre di basket di Domodossola, mentre la giovane, che correva per il Gruppo sportivo Bognanco, è figlia dell'ex sindaco del paese Mauro Valentini.