Pestato a sangue in discoteca, catturato l'aggressore di Daniele che esce dal coma

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

JESOLO - Identificato l'aggressore di il 24enne di Pianiga selvaggiamente picchiato mentre stava trascorrendo la notte tra il 14 e il 15 agosto in discoteca, al Vanilla Club . Le condizioni del giovane, intanto, stanno lentamente migliorando: dopo due interventi chirurgici all'ospedale di Mestre, uno per rimuovere l'ematoma alla testa e l'altro per ricomporre la frattura al cranio, ieri Daniele dal reparto di Rianimazione è stato trasferito in quello di Neurochirurgia. Per i suoi genitori, Lucia e Maurizio, che hanno voluto denunciare pubblicamente l'accaduto, si tratta di una prima buona notizia, oggi la seconda: l'aggressore è stato preso.