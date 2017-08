Paura a Genova, aereo Klm costretto a un atterraggio di emergenza

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

GENOVA - Atterraggio d'emergenza questa mattina all'per un volo della compagnia di bandiera olandese Klm in volo fra Amsterdam e Cagliari.Il comandante ha segnalato un problema tecnico ed ha chiesto di poter atterrare al primo scalo disponibile. Immediate sono scattate le procedure di emergenza con l'attivazione del 118, dei Vigili del Fuoco e della vigilanza portuale. I passeggeri sono tutti scesi dal velivolo e sono ora in attesa di essere trasferiti a Cagliari o con un altro volo o a bordo di pullman da imbarcare su un traghetto.