Pullman di turisti si incastra sotto il ponte a Ostia. Diciotto feriti, trauma cranico per un bambino

Un pullman, con a bordo i turisti del campeggio di via Malafede, è rimasto incastrato asotto il ponte della ferrovia Roma-Lido, su via di Malafede, all'angolo con via Ostiense. Il mezzo che arrivava da via Cristoforo Colombo ed era diretto verso via Ostiense ha impattato contro il ponte. Diciotto in totale i feriti, tutti stranieri inglesi e francesi, di cui cinque medicati sul posto. Gli altri tredici sono stati portati in tre diversi ospedali: tre sono in codice rosso tra cui un bambino di 10 anni con un serio trauma cranico; due in codice giallo e otto in codice verde. Illeso, invece, l'autista. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha eseguito in rilievi.L'incidente si è verificato alle 12,30. Il 118 di Roma è intervenuto con 5 ambulanze e 2 automediche. Il più grave, in codice rosso al Sant'Eugenio, è il bimbo che non sarebbe comunque in pericolo di vita. Un altro ferito, in codice giallo, è stato trasportato nello stesso pronto soccorso, in 4 sono stati portati all'ospedale Grassi e gli altri al San Camillo. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Alla guida del pullman, che si è incastrato durante la marcia, sembra ci fosse un autista straniero. Il gruppo di turisti stranieri, una ventina circa, tutti ospiti del campeggio, stava viaggiando sulla navetta che li doveva portare dal campeggio alla stazione della metro per andare a visitare Roma. Sul posto i carabinieri e la polizia locale.