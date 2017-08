MIRA - I corpi di un uomo e di una donna, morti per ferite da colpi di pistola, sono stati ritrovati stamane a Dogaletto di Mira, nel Veneziano. Si sarebbe trattato di un caso di omicidio-suicidio. L'omicida, Luigi Nocco, ispettore di Polizia in servizio a Marghera all'ufficio immigrazione, avrebbe ucciso la moglie sparandole in strada e poi si sarebbe tolto la vita. La coppia ha due figli, bimbo di 12 anni e una ragazza di 15, non erano in casa al momento della tragedia.



Il fatto è avvenuto stamani in via Trieste. Si tratta di una piccola via di campagna che ora è transennata per consentire i rilievi. Sul posto anche la Polizia insieme ai Carabinieri.

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:24