Noemi Letizia si separa dal marito: all'ex "pupilla" di Berlusconi andranno 6mila euro al mese

hanno raggiunto l'accordo per una separazione consensuale: a lei, di Portici (Napoli), diventata famosa quando l'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi si presentò a sorpresa nell'aprile del 2009 alla sua festa per il 18esimo compleanno a Casoria (Napoli) andranno 6 mila euro al mese. L'intesa tutela - come scrive la Repubblica - i due piccoli bambini nati dalla loro unione.Per il via libera definitivo all'accordo manca solo l'ok del pubblico ministero. I due, 26 anni lei, 36 lui, si erano sposati lo scorso 23 giugno con una cerimonia a Nerano, in Costiera Amalfitana. Dopo tre mesi dal matrimonio la fine della loro relazione. Secondo quanto scrive il quotidiano, i coniugi hanno utilizzato la procedura della 'negoziazione assistita', prevista dal 2014, che consente di decidere in tempi rapidi mantenimento, affidamento dei figlio, conti.A marzo del 2015, ad Arcore, Berlusconi aveva fatto da padrino al secondo figlio di Noemi. Nel suo futuro, ha annunciato la giovane a chi la conosce, un'attività da imprenditrice. Nel 2011 Noemi, che ha conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, lanciò anche una linea di costumi da bagno. L'imprenditore Vittorio Romano, dal canto suo, ha ricoperto anche la carica di responsabile della promozione e dello sviluppo dei club 'Forza Silviò per il Sud.