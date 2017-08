Napoli, la giungla di piazza Mercato: tutti in moto senza casco davanti alla polizia

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Estate a Napoli, piazza Mercato, cuore della città. Come ogni anno con la bella stagione si torna in sella. E frotte di centauri sfrecciano sull'asfalto, proprio dove è disegnato il rettangolo di campo di calcio. In piazza si accede attraverso sei varchi.E i controlli? Ci sono, eccome. Su un lato c'è una jeep della polizia, sull'altro, una Punto dei carabinieri. La piazza è presidiata. Arriva anche una seconda pattuglia della polizia per tener testa all'esercito di centauri che scorazza in zona.Donne, uomini, adolescenti, ragazzini. Tutti in motorino e tutti accomunati da una cosa: capelli al vento, il casco qui non lo indossa proprio nessuno. Fa eccezione un solo centauro nei quasi cinque minuti del filmato registrato in un ordinario pomeriggio napoletano. Per il resto è giungla. C'è chi guida lo scooter e parla al cellulare, chi dietro di sé, in sella, si porta l'intera famiglia. Chi ha il figlioletto poggiato sulle ginocchia. Non manca chi azzarda una spettacolare impennata al centro della piazza.