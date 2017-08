Napoli-Nizza alle 20.45 La Diretta Sarri a caccia della Champions

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è stato favorevolissimo il sorteggio per il Napoli. Gli Azzurri hanno infatti pescato il Nizza, forse la rivale più temibile tra le squadre non testa di serie. Il pronostico, tuttavia, è per la squadra di Sarri, superiore tecnicamente alla rivale francese: una superiorità che però dovrà essere mostrata sul campo, a iniziare dalla gara d'andata al San Paolo.