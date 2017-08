Cucina cozze e pomodorini in ospedale. Infermiere nei guai a Napoli

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A prima vista, quella foto pubblicata su Facebook, che lo ritrae mentre ostenta sorridente un pomodorino e una cozza, sembra un'immagine come tante. Ci sono però degli elementi che rischiano di mettere nei guai un uomo: indossa la divisa da infermiere dell'ospedale Cardarelli e sta cucinando in una stanza del nosocomio napoletano.La foto non è sfuggita al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha deciso di denunciare l'accaduto: «La foto di questo infermiere che sorride e si mette in posa mentre cucina all'interno dell'ospedale Cardarelli è un insulto ai suoi colleghi che ogni giorno lavorano con professionalità».Borrelli rincara la dose della sua accusa sulla propria pagina Facebook: «Tutte le attrezzature fanno pensare che quella postazione da cucina sia tutt'altro che improvvisata, quindi potrebbe trattarsi di una pessima abitudine. L'ospedale non è un ristorante, chiediamo che vengano presi provvedimenti». Dall'ospedale, però, fanno sapere che il locale adibito a cucina si trova in una palazzina di servizi e lontano dai reparti. Il dg Ciro Verdoliva ha comunque annunciato l'avvio di un'indagine interna da parte della Commissione di disciplina, che dovrà giudicare sull'operato dell'infermiere. Lo riporta Repubblica.it