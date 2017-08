Sfida il mare agitato a Sorrento, 31enne napoletano muore travolto dalle onde

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un 31enne residente in provincia di Napoli è morto nel tratto di mare tra la Solara e la Pignatella. L'uomo si era tuffato insieme alla compagna sfidando il mare agitato. Dopo qualche minuto è andato in difficoltà. Accorsi sul posto, gli uomini della Capitaneria di porto hanno recuperato e trasportato la coppia sulla terraferma. La donna è stata rianimata, mentre per l'uomo non c'è stato nulla da fare.La segnalazione alla sala operativa dell’ufficio marittimo di Sorrento è arrivata in tarda mattinata. In pochi minuti gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare, diretti dal comandante Guglielmo Cassone, sono intervenuti via mare e terra per soccorrere i due bagnanti che non riuscivano a raggiungere la riva a causa delle avverse condizioni meteo. Una motovedetta e due mezzi privati presenti in zona hanno rapidamente raggiunto lo specchio acqueo tra la Pignatella e la Solara. Sul posto anche un elicottero della Guardia Costiera, impegnato in attività di pattugliamento nel golfo di Napoli ma subito dirottato in penisola sorrentina.Le condizioni del 31enne sono apparse immediatamente gravi: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, l'uomo è morto. La compagna, invece, è in discrete condizioni di salute. Ora la Capitaneria di porto è al lavoro per chiarire le cause della tragedia. Probabile che a stroncare la vita del 31enne napoletano siano state le avverse condizioni meteo, ampiamente previste dall'Aeronautica e comunicate anche dalla Capitaneria di porto.