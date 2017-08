Sposta l'albero con il trattore: muore schiacciato dal tronco

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stava trascinando un grosso albero con il trattore quando l'albero, che era in posizione più elevata, si è sganciato e gli è finito addosso, prendendolo alle spalle. E schiacciandolo fra il sedile e il manubrio del trattore provocandogli la rottura della vena aorta. E' morto così nel primo pomeriggio di ieri a Orsogna un pensionato di 69 anni del posto, Giuseppe Di Sipio, celibe.L'uomo stava operando su un terreno di sua proprietà per rimuovere alcuni grossi alberi abbattuti dalle nevicate dello scorso gennaio, un terreno con una forte pendenza. E voleva portare giù i tronchi per fare legna. Così ha legato una quercia al suore cingolato con una catena ma un certo punto l'albero, che era più a monte si è sganciato finendo contro il sedile. Nonostante tutto Di Sipio ha avuto la forza di scendere al mezzo agricolo, ha percorso una ottantina di metri a piedi ed ha raggiunto una strada interpoderale: lì si sì trovava a passare un uomo che ha avvertito il 118 ed ha cercato di prestargli i primi ma poco dopo il pensionato si è accasciato e non si è più ripreso. Quando sul posto è arrivato l'equipaggio del 118 non c'era più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente per i rilievi e gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orsogna coordinati al maresciallo Franco Bonaduce. Dopo l'ispezione cadaverica, il sostituto procuratore della Repubblica Giancarlo Ciani, ha autorizzato la restituzione della salma ai parenti.