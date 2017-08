Morta la blogger Caterina Falciola: aveva raccontato la sua lotta contro il cancro

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - È morta ieri a Milanola blogger che aveva raccontato sui social e sul suo sito lifelovelife.com la battaglia contro il cancro che l'aveva colpita circa due anni fa. In cura all'Humanitas, è stata assistita dal compagno Francesco. Lascia un figlio di 8 anni, Gabriele.Aveva lavorato nel mondo della moda con Gucci e Valentino. I suoi amici raccontano che ha lottato «come un leone» fino a quando il cancro non ha avuto la meglio. I funerali si terranno lunedì 14 agosto alle ore 14 nella Chiesa di Santa Maria della Passione, in via Conservatorio, a Milano.