La mamma di Aurora: "Licenziata per seguire la mia piccola, ora vorrei un lavoro"

PADOVA/VENEZIA - Ha perso la figlia, la sua bambina più buona d'Italia portata via dalla malattia . E. E ora lancia un: «Se qualcuno vuole, sono qui,». Perché, nonostante tutto, «la vita va avanti», dice. Nulla sarà come prima. Sospira e cerca di guardare al futuro che una settimana fa si è sposata con Mirko proprio per esaudire l'ultimo desiderio della loro piccola e oggi è chiamata a compiere il gesto più struggente: dire addio a quella figlia di 8 anni che per metà della sua vita ha lottato contro un neuroblastoma, un tumore particolarmente cattivo, subdolo, aggressivo. La scelta della bara, dei fiori, del vestitino del commiato, la lunga lista di ringraziamenti che verranno letti, gli amici di sempre e i medici e gli infermieri, diventati loro stessi persone di prossimità, intimi, amici.Una cerimonia di festa sette giorni fa, per regalare ad Aurora un'ultima grande, indimenticabile felicità, e una cerimonia di saluto oggi dopo che la clessidra di quella dolcissima bambina ha esaurito la sua polvere magica. Senza una figlia dopo un lunghissimo calvario, e senza un lavoro, che nel dolore sa essere stampella. «: avrei continuato volentieri a lavorare, certo che sì. Ora non voglio elemosinare nulla, tanto più in questo momento. Certo però, se qualcuno si facesse avanti...», confida timidamente...