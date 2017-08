Addio alla piccola Aurora, 5 anni. Sabato i genitori avevano esaudito il suo ultimo desiderio

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA - Sabatoesaudendo un suoper regalarle un'ultima, grande felicità. Lei, vestita a festa, dopo la cerimonia era crollata. Nel tardo pomeriggio di ieri è salita in cielo.Si è spenta Aurora, la bambina del salvadanaio, la piccola veneziana colpita da neuroblastoma, da oltre quattro anni seguita dai medici della Clinica di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Al suo quinto compleanno non aveva voluto regali, ma aveva chiesto denaro da donare al reparto dove era in cura, un gesto d'amore che aveva commosso tutti: tanto che quei 700 euro raccolti erano diventati un simbolo ben più prezioso del loro valore effettivo. Un meraviglioso gesto, corroborato da altri milleduecento euro, frutto di una colletta attivata nella pizzeria dei nonni, soldi donati sempre all'ospedale di Padova per il tramite dell'associazione Team for Children. Tanto che nel 2014diaveva ricevuto nella Basilica del Santo di Padova il. Un pubblico riconoscimento su scala nazionale per celebrare, recitava la motivazione, il suo gesto di altruismo semplice ed efficace: rinunciare a qualcosa per sè, per poterlo destinare a quanti hanno bisogno di cure come lei, ha avuto la capacità di scuotere e di provocare tante persone a collaborare alla buona causa di migliorare almeno un po' le cure per altri bambini...