Napoli, tragedia a Capo Miseno: annega napoletano di 40 anni

Purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Un ormeggiatore è annegato oggi pomeriggio nelle acque di Marina Piccola, a Capo Miseno. Si tratta di, di 47 anni, una persona molto conosciuta in zona. Residente a Bacoli, era un operatore addetto ai pontili galleggianti per l'attracco delle imbarcazioni da diporto allestiti nello specchio d'acqua di San Sossio.Ancora da chiarire la cause della morte: sul posto sono giunti la guardia costiera di Baia, Monte di Procida e la capitaneria di Pozzuoli, un'ambulanza con il personale del 118, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e della stazione di Bacoli. A dare l'allarme i suoi colleghi che si sono immersi per prestargli i primi soccorsi. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno provato a rianimarlo. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'esame autoptico. A curare le indagini i carabinieri e la guardia costiera che ha sequestrato l'attrezzatura subacquea.