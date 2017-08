Mette il lassativo nell'acqua del capo chef: 37enne denunciato

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In seguito a diversi dissapori in ambito lavorativo, aveva deciso di vendicarsi del suo superiore rendendogli difficile la vita; per farlo aveva versato per giorni del lassativo nell'acqua del suo superiore, uno chef bresciano di un blasonato hotel di Milano Marittima.L'uomo, dopo aver bevuto a sua insaputa il lassativo, è stato colpito da continui episodi dissenterici, talmente forti da non consentirgli di lavorare. Alla fine un aiuto cuoco 37enne della provincia di Crotone è stato indagato a piede libero dai carabinieri della locale Stazione per lesioni aggravate continuate. Dopo la denuncia dello chef, a incastrare il presunto responsabile sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura.