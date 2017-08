Temporali e forte vento al centro sud: temperature in brusco calo Le previsioni

Proseguono gli effetti della perturbazione di origine atlantica che, dopo aver interessato il nord, determinerà nelle prossime ore condizioni di instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con un deciso rinforzo dei venti sul medio-basso Adriatico e un ulteriore calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.



L'avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, in progressiva estensione ad Abruzzo, Molise e Puglia, specie sui settori adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, l'avviso prevede inoltre venti forti con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Molise, Puglia e Basilicata.



Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sui settori prealpini della Lombardia, sul Piemonte meridionale e sul Veneto, oltre che su buona parte delle regioni centrali, dalla Toscana fino al foggiano in Puglia.

Venerdì 11 Agosto 2017