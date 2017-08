Paura in mare in Salento. Cinque risucchiati al largo dalla corrente

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MELENDUGNO - Brutta avventura per cinque turisti in vacanza nel Salento. Questa mattina erano da poco passate le 11 quando è scattato l’allarme per la richiesta di aiuto di 5 cinque uomini in evidente difficoltà tra le onde del mare agitato che in queste ore sta imperversando sulle nostre coste. Tratti in salvo - mentre si trovavano nel mezzo della forte corrente di risacca che li spingeva al largo – da due bagnini dei lidi Solero e Li Marangi intervenuti immediatamente e dal personale di surf resque dell’associazione Tre oceani. A supporto anche gli uomini del piano collettivo di salvataggio con le moto d’acqua e la motovedetta della capitaneria della guardia costiera. Attimi di paura che potevano trasformarsi in tragedia. Sulle spiagge bandiera rossa che segnala il pericolo, si raccomanda la massima prudenza anche nei prossimi giorni.