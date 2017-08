Edicola sradicata dal vento a Venezia. A Jesolo vola tutto: spiaggia devastata, pino giù in via Bafile Fulmine si abbatte dietro alla Basilica di San Marco

LEGGI ANCHE

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:11

VENEZIA - Forte, di una potenza tale da. E' accaduto questo pomeriggio nel cetro storico lagunare. Ma anche nel Mestrino e sulla costa (Jesolo compreso, l'ondata di maltempo è arrivata e si è fatta sentire.. Il fulmine si è scaricato su una barra metallica nel muro della chiesa, fortunatamente senza danni. I negozi della zona sono tutti senza elettricità. In Via Garibaldi il vento ha sollevato e rovesciato una antica edicola, sradicandola dal basamento.Sotto scacco, in special modo la zona, e a. Tromba d'aria Cavallino: disastro al. Pioggia forte e vento a. Molti interventi dei Vigili del Fuoco per piante cadute.: adi Livenza si è scatenato un temporale ed è avvenuto un black out. Sullaun'auto è stata centrata da un(tra San Michele e La Salute, la Sp42 è piena di alberi a terra), stessa scena a Portogruaro, in via Galilei. All'usicita dell'autostrada una grossa insegna pubblicitaria è piombata a terra ed è finita sopra due auto parcheggiate. Tra Concordia e Caorle, in localitàla strada è chiusa in direzione Caorle per tre grandi alberi finiti sull'asfalto.