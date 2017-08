Maltempo: al Nord forti temporali, grandine e trombe d'aria. Danni anche in Toscana

Nella notte, tromba d'aria a #Varese: 50 interventi #vigilidelfuoco per alberi caduti, allagamenti, strade interrotte pic.twitter.com/q1ywBGq45l — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 agosto 2017

Lovere con lampi pic.twitter.com/I4gY8TKsvU — armando beghi (@desmormy69) 19 agosto 2017

Sabato 19 Agosto 2017

Il maltempo non lascia scampo al Nord Italia e alle regioni più settentrionali del Centro, dove da ieri si sono abbattuti forti temporali, ma anche grandine e trombe d'aria. Tra i centri più colpiti, la provincia di Varese, dove molti alberi sono caduti su strade e abitazioni e il forte vento ha anche scoperchiato i tetti di alcune case.I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi, ripristinando la viabilità su alcune strade che erano state bloccate dagli alberi caduti e mettendo in sicurezza i tetti di alcune abitazioni.In varie zone della Lombardia e del Veneto, invece, questo pomeriggio si sono abbattuti grandine e intensi temporali, accompagnati da venti fortissimi. La Coldiretti ha fatto sapere che la grandine, nelle due regioni, ha provocato danni a vigneti e colture che, associate ai fenomeni di maltempo e siccità, supererebbero i due miliardi di euro.Una tromba d'aria di notevole intensità si è abbattuta nel tardo pomeriggio nell'Aretino, con particolare insistenza sulla frazione di Soci, nel comune di Bibbiena (Arezzo). Il forte vento, accompagnato alla pioggia, ha divelto tegole, comignoli, rami e sradicato piante, provocando danni e allagamenti. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco anche da Arezzo, da Siena e da Firenze. Il lavoro è in corso visto l'alto numero di chiamate ricevute e secondo i vigili del fuoco potrà concludersi solo in tarda serata. Al momento non si registrano danni a persone. Pioggia forte e qualche danno anche nel resto della vallata del Casentino e ad Arezzo ma senza le criticità registrate nella zona di Bibbiena.