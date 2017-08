23enne in codice rosso muore dopo aver atteso per 4 ore trasferimento

Ventitreenne ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del Loreto Mare attende 4 ore il trasferimento e muore il giorno dopo. la denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli dei verdi.

un fatto gravissimo - dice - occorre fare luce sull' accaduto e punire severamente eventuali colpevoli. Chiederò al direttore dell’ospedale Loreto Mare di avviare un’indagine interna per fare luce sulla gravissima vicenda che ci è stata segnalata, relativa alla morte di un giovane di ventitrè anni, giunto al Pronto Soccorso in gravissime condizioni lo scorso 16 agosto e morto il giorno seguente dopo aver atteso per ore il trasferimento presso l’ospedale Vecchio Pellegrini

.

La denuncia di ritardata assistenza, firmata proprio dal responsabile del Pronto Soccorso Alfredo Pietroluongo, parla chiaramente di oltre quattro ore trascorse tra l’arrivo in codice rosso al Loreto Mare, la stabilizzazione del paziente e il successivo trasferimento al Vecchio Pellegrini per di più senza ambulanza rianimativa. Un fatto gravissimo che deve essere approfondito in modo capillare poiché occorre comprendere la natura di questo ritardo e verificare se lo stesso abbia compromesso ulteriormente il quadro clinico del ragazzo già complesso.” ha concluso il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.

