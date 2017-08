Lite in casa, 63enne uccide il marito con dieci coltellate: arrestata

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al termine dell'ennesima lite in famiglia, ha ucciso il marito con una decina di coltellate, davanti al loro figlio 24enne che non è riuscito a fermare la furia omicida della madre. Per questo motivo una donna di 63 anni, originaria del Mozambico e residente a Basaluzzo (Alessandria), è stata arrestata dai carabinieri nei dintorni della sua casa: aveva in borsa l'arma insanguinata.La vittima è un italiano di 69 anni, W.C. La donna è stata portata nella caserma dei carabinieri di Novi Ligure (Alessandria). L'omicida ha colpito il marito usando un coltello da cucina con una lama stretta e lunga 20 cm, ferendolo alle spalle, al viso e al torace. È poi scappata di casa ma è stata fermata dai carabinieri, accorsi dopo l'allarme dato da una vicina, in un viale del paese. Ha confessato: «Sono stata io, ho ucciso mio marito», spiegando che il loro rapporto era minato da continue liti e incomprensioni. Si è appreso che la donna si era separata qualche tempo fa, andando ad abitare per conto suo, ma era tornata a vivere con il marito costretta dalle difficoltà economiche. Nel 2010 l'aveva denunciato per maltrattamenti.