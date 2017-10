Lavoro, il divario stipendi tra uomo e donna in Italia è il più basso d'Europa

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il dato. Le donne guadagnano meno degli uomini in tutta Ue, ma in Italia il gap è decisamente minore. A rilevarlo è una pubblicazione Eurostat, diffusa dall'Istat. «Nel 2015, le donne hanno guadagnato il 16,3% in meno degli uomini nell'Ue, se si confronta la retribuzione lorda oraria media».Le differenze più ampie in Estonia (26,9%), Repubblica Ceca (22,5%) e Germania (22,0%); quelle minori in Italia a pari merito con il Lussemburgo (al 5,5%), Romania (5,8%) e Belgio (6,5%). C'è però da notare che sono le posizioni più alte a scontare i «gap» più forti.