La denuncia della neo-mamma: "Io, insultata e trattata come una bestia durante il parto"

L'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli torna nell'occhio del ciclone dopo il polverone sollevatosi con la foto di un infermiere intento a cucinare in uno dei locali adiacenti al nosocomio napoletano. Repubblica.it , infatti, ha riportato la denuncia di una mamma casertana, di professione biologa, che ha lamentato gravi carenze nella gestione del suo secondo parto, avvenuto nello scorso mese di aprile.«Dopo che si erano rotte le acque, mi hanno costretta a raggiungere a piedi la sala parto e mi hanno medicata trattandomi come una bestia. Durante la notte medici e infermieri dormivano e nessuno veniva a controllarmi» - denuncia la donna al quotidiano - «Il 4 aprile ero arrivata in ospedale con le contrazioni e sono stata accolta da una dottoressa gentile e professionale, ma alle 20 è arrivato il turno di un'ostetrica che si lamentava dei malanni in dialetto e mi urlava di raggiungerla a piedi, di fronte alle rimostranze di mia madre lei aveva insistito in maniera sgarbata costringendomi a camminare fino al lettino della sala parto».Il racconto prosegue così: «L'ostetrica continuava a urlarmi addosso, mentre io per il dolore tendevo a sollevare il bacino dalla sedia e lei mi intimava continuamente: 'Abbassa questo c**o, che fai la ballerina?'. Lei non mi ha sostenuto per niente, non gestiva la mia respirazione, ho dovuto sopportare quel trattamento solo perché volevo dare alla luce mia figlia senza causarle danni. Dopo il parto l'ostetrica mi ha pulito schifata, come se avesse a che fare con un animale».Dopo il parto, un medico iniziò ad applicare i punti ma non sembrava troppo sicuro. Di fronte alle domande della donna, tuttavia, l'uomo l'avrebbe rassicurata così: «Da me vengono le signore a rifarsi (le parti intime), io a lei l’ho fatto gratis».Anche dopo l'applicazione dei punti la donna ha continuato a perdere sangue e i medici le hanno applicato del ghiaccio. «Un'infermiera mi vide e disse che tutto quel sanguinamento non era normale» - insiste ancora la paziente - «Perché noi campani quando andiamo in ospedale non dobbiamo sentirci assistiti e rispettati? Ci si lamenta del budget sanitario, che non ci sono soldi, ma si trascura quello che è il capitale umano, non in termini di numero di persone, ma di qualità».M.F., questo il nome della biologa, ha inviato il 9 agosto una lettera di denuncia all'ospedale e la direzione ha avviato un'indagine interna: «Se nei nostri reparti esistono comportamenti poco consoni, è nostro dovere individuarli».