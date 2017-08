Killer condannato a 20 anni per duplice omicidio evade dal carcere ma viene subito trovato

Paolo Enrico Pinna, il giovane condannato a 20 anni per il duplice omicidio di Nule e Orune, è evaso dal carcere minorile di Quartucciu (Cagliari) dov'era detenuto ma è stato subito rintracciato e catturato dai caraibinieri. Al momento non si conoscono i dettagli della fuga. A quanto pare il giovane, che ora ha 19 anni ma all'epoca dei fatti era minorenne, avrebbe utilizzato anche una scala.

Il 19enne evaso oggi è accusato insieme al cugino Alberto Cubeddu, di 21 anni, dei delitti di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune (Nuoro) l'8 maggio 2015 mentre aspettava di salire sull'autobus che lo avrebbe portato a scuola, e di quello di Stefano Masala, 29 anni di Nule (Sassari), di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 2015, il giorno prima dell'assassinio di Monni. Il corpo di Masala, che secondo l'accusa sarebbe stato ucciso dai due, non è mai stato ritrovato. Attualmente Pinna non era in regime di sicurezza, ma detenuto come gli altri giovani che si trovano nelle struttura minorile di Quartucciu (Cagliari). In tutto il Cagliaritano è scattata un'imponente caccia all'uomo, con elicotteri e posti di blocco delle forze dell'ordine.