Investito sull'A20, perde il braccio: identificato e fermato il pirata

La Polizia stradale è riuscita a identificare il pirata della strada che ha investito, ieri, un giovane 23enne romano sull'autostrada A20, tra Milazzo e Barcellona. Si tratta di un 20enne di Enna.Mentre, intanto, si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione del Policlinico Universitario di Messina il ferito, che ieri mattina è stato ritrovato dagli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto mentre vagava in stato confusionale e senza il braccio sinistro sull'A20. Il giovane è stato operato d'urgenza ieri nel tentativo di riattaccare l'arto ma complicazioni subentrate immediatamente dopo l'intervento hanno consigliato l'equipe medica di ristaccare il braccio. Al 23enne è stata asportata anche la milza ed è stato appurato un problema a un rene. Le sue condizioni permangono gravi ma stabili, anche se non sembra essere in pericolo di vita.Tutto da ricostruire l'accaduto: da una prima indicazione, il giovane residente a Roma camminava a piedi sull'autostrada in corsia d'emergenza, quando è stato travolto violentemente da un'auto il cui conducente, probabilmente per un colpo di sonno, non si è accorto dell'impatto e non si è fermato a prestare soccorso proseguendo la marcia. Dai rilievi della Polstrada, gli agenti sono arrivati all'individuazione di un pezzo della carrozzeria, che ha consentito di potere risalire al modello ed al colore del veicolo, una Fiat Punto di colore bianco.Le successive indagini, attraverso le telecamere di sorveglianza del Consorzio Autostrade, hanno consentito di individuare il conducente: un giovane 20enne di Enna, che stava recandosi in vacanza in un paese del litorale di Patti. L'auto è stata ritrovata nella sera nel comune di Furnari, presso il deposito di un'officina meccanica, dove era stata lasciata per essere riparata. Il ventenne è stato denunciato. Dovrà rispondere di lesioni gravi, omissione di soccorso e fuga, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.