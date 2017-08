Si schianta contro il muro al rientro dal lavoro: 47enne muore sul colpo

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FARRA e GRADISCA D'ISONZO (Gorizia) -sullo stradone della Mainizza con un uomo di 47 anni diche è morto a seguito delle gravi ferite riportate nello schianto. Si tratta diche si trovava alla guida di una Volkswagen Golf, da solo.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Gradisca d'Isonzo, giunti sul luogo dell'incidente per i rilievi e la viabilità, l'uomo ha perso il controllo della Golf che si è schiantata contro ildi una casa. Sullo stradone della Mainizza anche i vigili del fuoco e l'equipe medica del 118 con una ambulanza e l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine; ma per l'uomo, chedi notte, non c'è più nulla da fare. Nacchia è morto sul colpo. L'incidente è successo intorno alle 6.45 di oggi, domenica 13 agosto. All'origine dello schianto potrebbe esserci anche unma resta solo un'ipotesi. L'auto è stata posta sottoe la salma è a disposizione adesso dell'autorità giudiziaria.