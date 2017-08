Auto falcia un'intera famiglia nel cuore della notte. Cinque feriti, ragazza grave

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono stati falciati da un’auto nel cuore della notte, mentre tornavano a casa dopo la festa del paese. Un’intera famiglia è finita in ospedale. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di Viola Tinari, 35 anni, una dei quattro feriti: si trova ricoverata in prognosi riservata. È successo ad Ari (Chieti). Sabato sera in centro storico c’è stata la terza edizione di Cococcioliamoci, un evento organizzato dalla Pro loco per riscoprire il vitigno cococciola attraverso un percorso di degustazione con stand gastronomici e musica. Prima di mezzanotte una famiglia originaria di Ari, ma da tempo emigrata in Germania, si è avviata a piedi verso casa.Come ogni anno Graziano Tinari, 64 anni, era tornato in Abruzzo per trascorrere le ferie insieme alla figlia Viola e alla campagna Edeltraut Baschnagel, 63. Con loro c’erano anche il fidanzato della giovane e un’amica di lei, Christine Nathalie Kervin. All’improvviso, sulla strada provinciale, i cinque sono stati investiti da una Fiat Stilo in località Sant’Antonio. Ancora una cinquantina di metri e Graziano e la sua famiglia sarebbero rientrati a casa. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 55 anni: viaggiava in direzione di Filetto, il paese dove vive insieme alla moglie che - al momento dell’incidente - era seduta al suo fianco. La coppia tornava a casa dopo aver trascorso la serata a Pescara. L’impatto è stato violento, come dimostra il parabrezza in frantumi. L’unico a rimanere illeso è stato il fidanzato di Viola.Ad avere la peggio è stata la 35enne, che ha battuto la testa e, in un primo momento, è svenuta. L’allarme è stato lanciato subito. Sul posto sono arrivati un’ambulanza che si trovava in centro per la festa e tre mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco. In tanti si sono precipitati sulla provinciale, compresi il sindaco Marcello Salerno e il consigliere comunale Roberto Costantini. La ragazza, che poi ha ripreso conoscenza, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara: è in terapia intensiva dopo aver riportato un ematoma alla testa. Le altre tre persone (due medicate a Chieti e una a Pescara) sono rimaste ferite in modo non grave. Degli accertamenti si sono occupati i carabinieri di Francavilla e del nucleo operativo e radiomobile di Chieti, coordinati dalla tenente Maria Di Lena. «Ho avuto un colpo di sonno: quando mi sono svegliato era troppo tardi», ha detto l’automobilista, che ha completamente invaso la corsia opposta dopo una traiettoria in diagonale. «Mi ero addormentata - ha aggiunto la moglie -. Neanche io mi sono accorta di nulla». Il conducente è risultato negativo all’alcoltest.