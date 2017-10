Papà dà fuoco alla casa, uccide i quattro figlioletti e muore. "Non riusciva a trovare lavoro"

Un incendio in un appartamento dal bilancio drammatico, con un padre morto insieme ai suoi quattro figli. Una tragedia che, con il passare delle ore, ha assunto dei connotati ancor più sconvolgenti quando è emerso che le fiamme, dolose, sarebbero state appiccate dallo stesso genitore, disperato per la situazione famigliare. Un uomo «dignitoso e premuroso» che ha perso il controllo ed è diventato il carnefice dei piccoli che voleva proteggere e che forse «temeva di perdere» per via delle sue drammatiche condizioni economiche.





È questa la terribile storia avvenuta oggi nella periferia di Como, dove un uomo, Faycal Haitot, marocchino regolare di 49 anni, è morto per intossicazione da fumo insieme ai suoi bambini, un maschietto di 11 anni e due femminucce di 6 e 3 anni che sono morti poco dopo, e a un'altra sorellina, di 4 anni e mezzo, deceduta in serata all'ospedale Buzzi di Milano. I medici erano riusciti a riprenderla da un arresto cardiaco ma il prolungato stop del cuore ha causato danni irreparabili. Era stata ricoverata prima all'ospedale di Cantù (Como) e poi trasferita in ambulanza a Milano, nel reparto di terapia intensiva pediatrica dove ogni cura è stata inutile.A dare l'allarme, stamani dopo le 7, sono stati alcuni vicini di casa. Insieme - all'ultimo piano di una palazzina situata in via San Fermo 18 - hanno cercato di intervenire in attesa dei soccorsi, e con un badile hanno spaccato la porta dell' appartamento. «Quando si è spalancato l'ingresso subito il fuoco si è ravvivato con una grande fiammata - racconta uno degli uomini intervenuti, Reza Nasir - e c'erano pezzi di legno e di carta che andavano a fuoco subito dietro, evidentemente accatastati apposta».La circostanza è stata poi confermata dai vigili del fuoco e dagli investigatori della Questura che stanno svolgendo le indagini e per i quali ormai l'ipotesi è una sola: omicidio-suicidio. «Le ragioni del gesto sarebbero da ricondurre alla difficile situazione in cui è piombato il nucleo famigliare dopo l' allontanamento della madre - ha spiegato la Polizia - presa in carico dai servizi sociali del Comune di Como a causa delle precarie condizioni psichiche e inserita in una struttura di recupero».Proprio per questo motivo i bambini erano stati affidati, fin dal febbraio scorso, al padre. Che però prima «aveva perso il lavoro - come ricorda un vicino - e cercava di arrangiarsi con dei lavori saltuari», e poi anche il controllo della gestione dei bambini «che da settembre non andavano più a scuola», ha ricordato un'amica di famiglia. Alla fine, nella sua mente deve essere scattata l'idea di farla finita. Ha appiccato il fuoco e poi (l'esatta dinamica verrà stabilita dai medici legali) quando i bambini sono svenuti per il fumo, li ha composti con sé sul lettone - o lo ha fatto mentre loro dormivano - aspettando anche lui la morte insieme a tutto quello per cui aveva vissuto fino a quel momento. ​​​​«So che la famiglia era in difficoltà economiche tanto che in alcune occasioni io stessa ho portato loro dei generi alimentari e 12 litri di latte: lui si mise quasi a piangere». Lo racconta una amica di famiglia, Agnes, una donna straniera che vive a Como, le cui figlie vanno all'asilo che frequentava anche la bimba di 5 anni, unica sopravvissuta nell' incendio scoppiato stamani in un'abitazione di Como. «Lui si dava da fare tantissimo - dice ancora Agnes che abita poco più avanti - cercava di lavorare in tutti i modi, da quando con la sua attività le cose andavano male. Io non so molto di loro ma so che già nel giugno scorso quando ho invitato i suoi figli a una festicciola delle mie bambine lui mi disse che la moglie era ricoverata. So anche che aspettava la risposta di un giudice, ma non so bene su cosa esattamente. All'asilo, però, le maestre chiedevano sempre alla bimba come andasse a casa, perché tutti sapevano che la famiglia era in grosse difficoltà».