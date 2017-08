Sezze, notte da incubo. Incendi sul Monte Nero, case evacuate

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Distrutti oltre 100 ettari di vegatazione e macchia maditerranea a Sezze (Latina). La notte appena trascorsa è stata una delle notti più lunghe per vigili del fuoco, Carabinieri e volontari della Protezione Civile. Dalle ore 21 di domenica fino alle 4,30 del mattino oggi, un incendio ha completamente distrutto la Montagna Monte Nero di Sezze e parte di via Roccagorca. Numerose le segnalazioni in piena notte a causa del fuoco che in molte zone ha lambito abitazioni, le quali sono state subito evacuate in via Murolungo dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco intervenuti. Sul posto anche molti volontari della protezione civile VVA di Sezze e quelli dell'associazione Vigili del Fuoco in congedo Latina 8. Solo nelle prime ore della mattina la situazione è tornata alla normalità. Ma in fumo un'altra zona straordinaria del territorio comunale di Sezze. Quello di ieri è stato l'ennesimo incendio doloso che questa estate ha mandato in fumo zone boschive delle città.