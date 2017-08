Il vescovo contro i piromani: "Assassini, siete peggio dell'Isis"

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La condanna contro i piromani del vescovo di Acerra (Napoli), Antonio Di Donna, è probabilmente tra le più dure fino ad oggi e potrebbe far discutere non poco. Per monsignor Di Donna, infatti, gli incendiari sono peggio dei terroristi dell'Isis.Gli incendi che hanno devastato ettari ed ettari di verde al Vesuvio sono frutto di un «disegno preciso, una regia, una strategia criminale che ha provocato un dramma dalle conseguenze incalcolabili». Questo il duro commento del vescovo: «Ci sono tanti modi per uccidere ma così si uccide il futuro di intere generazioni. Vigliacchi e codardi. Almeno i terroristi dell'Isis hanno il coraggio di rivendicare le loro azioni criminali, questi no».