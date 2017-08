Il caldo africano lascia l'Italia: nel weekend 10 gradi in meno, anche al Sud

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sta per 'lasciarè l'Italia il grande caldo africano che entro sabato «sarà spazzato via dalle correnti di Maestrale con un deciso calo delle temperature - fino a 10 gradi in meno - ed un ricambio d'aria ovunque». È la previsione del meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. «Le regioni settentrionali - spiega - saranno le prime ad essere interessate dalla coda di una perturbazione che si porterà al Centro e poi anche al Sud», con diverse fasi temporalesche. La più incisiva, forse anche peggiore di quella di queste ultime ore, è attesa già entro domani e le zone più coinvolte saranno Alpi, Prealpi, Alte pianure, domani anche la Valpadana.Il grande caldo entro venerdì, sempre secondo 3bmeteo.com, si andrà attenuando anche al Centro dove ci sarà la possibilità per qualche temporale soprattutto su Sardegna, Toscana interna, dorsale in sconfinamento anche a parte delle Adriatiche. Le regioni meridionali, con particolare riferimento a Sicilia, Calabria, Molise e Puglia fino a domani saranno ancora interessate dai venti caldi dal Nord Africa con temperature di molto sopra le medie del periodo e picchi fino 38-40 gradi. Entro sabato però i venti di Maestrale e Ponente raggiungeranno anche queste zone e le temperature caleranno in maniera netta.Il weekend, precisano i meteorologi, si preannuncia nel complesso buono eccetto per una residua variabilità con qualche pioggia nella giornata di sabato su estremo Nord Est, Appennino, medio Adriatico ed Ovest Calabria. «La nuova massa d'aria in arrivo nel frattempo - concludono da 3bmeteo.com - avrà spazzato via la lunga ondata di caldo dall'Italia ed il clima tornerà ad essere gradevole quasi ovunque con vento in attenuazione. Il sole sarà prevalente almeno fino a Ferragosto compreso, con caldo senza particolari eccessi, salvo qualche nota instabile al Nord e soprattutto sulle Alpi».