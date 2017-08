"Gracias a la Vida": ecco il singolo della miss sfregiata con l'acido

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, la miss riminese vittima di un agguato con l'acido per cui è accusato l'ex fidanzato, ha realizzato il singolo 'Gracias a la Vida', in uscita la settimana prossima.Il brano, prodotto dalla Latin Europe Records, è una cover della celebre canzone di Violeta Parra, registrata nel 1966 a Santiago del Cile e più volte reinterpretata: storica fu la versione di Mercedes Sosa. Il brano è famoso anche per aver fatto da colonna sonora a molti film tra cui 'Le fate ignoranti' di Ferzan Ozpetek. Sabato pomeriggio ci sarà la presentazione del singolo a Rimini con la partecipazione di Gessica Notaro.