Gentiloni: "Nessun paese al riparo della minaccia terrorista"

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Io non credo alla propaganda di alcuni siti islamici, ma sono consapevole che nessun Paese, neanche l'Italia, possa sentirsi al riparo dalla minaccia»: lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dal meeting di Comunione e liberazione a Rimini.«Siamo al fianco di Barcellona», ha sottolineato Gentiloni aprendo il suo intervento.«È decisivo che da tutti venga il sostegno alle forze dell'ordine, all'intelligence, ai militari impegnati per garantire la sicurezza», ha continuato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dal meeting di Cl. «Fare sentire il Paese unito attorno alle forze che lavorano per la sicurezza è altrettanto importante rispetto al ripetere che i terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà. La difendiamo, lo facciamo ringraziando ogni giorno chi ci consente di vivere liberi», ha proseguito.