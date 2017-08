Violenta la figlia 14enne e lei racconta tutto alla nonna. Arrestato il padre orco

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha violentato la figlia di 14 anni, nella baracca dove da tempo ha l'obbligo di dimora. Poi, ha accompagnato la ragazzina a casa della madre. Per questo motivo, un pregiudicato cinquantacinquenne è finito in manette. La minore ha raccontato tutto alla nonna, che si è rivolta ai poliziotti della Squadra mobile facendo scattare l'inchiesta. E' successo nei giorni scorsi a Genova.L'uomo, arrestato oggi, è finito in manette per violenza sessuale aggravata su minore ed è stato rinchiuso nel carcere di Pontedecimo. E' in stato di isolamento: visto il tipo di reato commesso, gli inquirenti temono che il pregiudicato possa essere aggredito dagli altri detenuti. Il sospetto è che abbia agito sotto stupefacenti. La ragazzina portava sul corpo i segni degli abusi. Al pronto soccorso le sono state diagnisticate lesioni compatibili con la violenza subita. La minore, che era in stato di choc, è stata affidata a un'equipe di assistenti sociali e psicologi.