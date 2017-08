Neonata di 5 giorni a passeggio sotto il sole: rischia di morire

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VICENZA – L’impudenza di unaha messo a rischio per un. Come riporta il Giornale di Vicenza, trascorsi i primi tre giorni dalla nascita bimba e mamma sono state dimesse dal San Bortolo. Due giorni dopo i genitori, residenti in città,, hanno pensato di uscire persistemata sulDopo qualche ora la coppia è rientrata a casa, la mamma nel togliere la figlia dal passeggino ha notato che era. È scattata la paura nei genitori che hanno portato la bimba al. Per lala pediatra ha pensato a una, scongiurata dopo rapidi esami clinici. Solo allora i genitori hanno raccontato di aver passeggiato per ore in città con la loro bimba. Chiarita l’origine del malessere, la bimba è stata ricoverata dopo essere stata ventilata meccanicamente e poicon delle flebo. Ristabilita, è stata dimessa tre giorni dopo.