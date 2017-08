Finge un malore e chiama l'ambulanza per farsi portare in ospedale dal compagno: denunciata

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha finto di stare male e ha chiamato l'ambulanza per farsi accompagnare all'ospedale di Formia, dov'era ricoverato il compagno. Quando i sanitari si sono accorti che non aveva nulla e l'hanno invitata a scendere dal mezzo di soccorso, lei si è rifiutata e ha desistito solo quando sono arrivati i carabinieri.Adesso una donna di 32 anni di Fondi deve rispondere di interruzione di pubblico servizio. I militari l'hanno denunciata dopo aver ricostruito l'accaduto. La donna non aveva alcun malessere, ma solo la necessità di usare l'ambulanza come "taxi" per raggiungere il compagno.