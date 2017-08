Finge di essere un'infermiera e lavora in un ospedale per un mese

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per un intero mese ha fatto finta di essere una infermiera e ha lavorato indisturbata in un ospedale. La donna è stata scoperta dai carabinieri della stazione di. La 49enne pescarese, è stata denunciata per i reati di esercizio abusivo della professione e falso materiale.Tutto è iniziato lo scorso 10 agosto, quando un membro della Federazione nazionale collegi infermieri ha informato i militari sulle presunte irregolarità della documentazione presentata da un'infermiera assunta il 1° luglio scorso all'ospedale di Pescara. Sono così scattate le indagini dei militari. Come ricostruito dai carabinieri, la donna aveva presentato a un'agenzia di lavoro interinale una serie di documenti, abilmente falsificati, attestanti l'iscrizione al Collegio degli infermieri di Roma e il conseguimento della laurea all'Università D'Annunzio di Pescara-Chieti. La falsa infermiera è stata immediatamente allontanata dalla struttura ospedaliera e denunciata.