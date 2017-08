Auto giù dal viadotto sull'A29. Famiglia distrutta, morti padre, madre e figlia. L'altro figlio ferito: "Un attimo, poi il buio"

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un incidente assurdo, drammatico, che ha letteralmente distrutto una famiglia siciliana lungo l'autostrada Trapani-Palermi. Tre sono i morti, padre, madre e figlia, mentre feriti sono gli altri due figli, Luca e Mattia, uno dei quali, il più piccolo. è gravissimo.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nei pressi del cavalcavia tra Fulgatore e Segesta, nel Trapanese, una Mercedes Classe A, su cui viaggiava la famiglia Orestano, e una Lancia Lybra, guidata da un 35enne di Castellammare del Golfo, si sono tamponate. Ad avere la peggio la prima vettura che è precipitata dal viadotto., 49 anni, la moglie, 47 anni, e la figlia, 18 anni sono morti sul colpo. Feriti gli altri due figlia Luca, 22 anni, e Mattia, 15. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Trapani, dove si trovano ricoverati in gravi condizioni. In ospedale anche il 35enne che guidava la seconda vettura. Sulla vicenda indaga la Polstrada di Trapani. L'autostrada, rimasta chiusa per tutta la notte, è stata riaperta.Il post di Luca su Facebook: "Vi amo oltre ogni cosa"«Stavamo dormendo. Mio padre era alla guida. Mio fratello più piccolo era sopra le mie gambe. In un attimo è stato tutto buio. Il volo dal viadotto. Lo schianto. Ho visto mia madre e mia sorella che non respiravano più. Mio fratello e mio padre che chiedevano aiuto. Poi sono arrivati i soccorsi, ma per mio padre non c'è stato nulla da fare». È il racconto di Luca Orestano uno dei figli di Roberto e Rosa, rimasto ferito nell'incidente dove sono morti il padre, la madre e la sorella. Il giovane ha parlato col pastore evangelico Pietro Zanca che lo ha chiamato al telefono. Luca Orestano, poche ore dopo l'incidente in cui la sua famiglia è stata distrutta, ha scritto su Facebook un pensiero ai suoi cari: «L'unica cosa che posso esprimere è che vi amo oltre ogni cosa». «È un giovane sotto shock per quello che ha visto - racconta il pastore - Gli sono stato vicino per molto tempo, cercando di confortarlo. Sa bene che aveva dei genitori fantastici che lo amavano. Adesso bisogna pregare per il più piccolo che si trova ricoverato in condizioni molto serie».