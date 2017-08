Elica gli taglia la gamba, il primario: "La tenevo unita e davo indicazioni"

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PIOVE DI SACCO - Non ha rischiato di perdere solamente una gamba . Se non avesse avuto il sangue freddo di sollevarsi e dare personalmente indicazioni per il proprio soccorso, quell'incidente sarebbe finito addirittura in tragedia. Ha rischiato di morire dissanguato il, mestrino primario di Otorinolaringoiatria all'ospedale di Piove di Sacco. L'elica di un catamarano gli ha squarciato una gamba mentre si trovava in vacanza in Croazia ed è stato necessario un delicatissimoper riattaccare i due lembi dell'arto. «Avrebbe potuto andare molto ma molto peggio spiega Sala con un filo di voce mentre si trova ricoverato all'ospedale di Spalato -. Ho avuto un notevole abbassamento di pressione ma fortunatamente non ho mai perso coscienza. Se non mi fossi tirato su e non mi fossi tenuto unita la gamba, non ci sarebbe stato nulla da fare».Sala era in vacanza nella costa croata e domenica stava facendo una gita con un catamarano al largo dell'isola di Hvrar quando è capitato l'incidente, pare provocato da una manovra errata del capitano. Il dottore era in piedi sulla scaletta e stava risalendo dopo aver fatto il bagno quando chi conduceva il mezzo ha azionato il motore facendogli perdere l'equilibrio....