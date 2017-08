Drogato in motorino, 16enne accusato di omicidio stradale per la morte di un ragazzo di 27

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti dopo l'incidente nel quale è morto un 27enne, stamani verso le 4 a a Marina di Pietrasanta (Lucca). Il minorenne era alla guida di un ciclomotore, a bordo della quale si trovava anche una coetanea, che si è scontrato con uno scooter condotto dal 27enne.L'impatto è stato fatale per quest'ultimo. Il 16enne è uno studente fiorentino in Versilia per le vacanze: il ciclomotore tra l'altro stava attraversando un'area interdetta al traffico. Il minorenne è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.