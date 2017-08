Si getta sui binari per salvare il suo cane, Dalila muore travolta dal treno

Giovedì 10 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il cagnolino scappa sui binari e lei per salvarlo muore. Dalila Iafelice è morta travolta da un treno regionale sui binari della Termoli-Foggia nel tratto Chieuti-Ripalta nel tentativo di salvare il cagnolino che le era sfuggito dalle mani proprio durante il passaggio del convoglio.Descritta da tutti come una ragazza solare, la comunità di San Severo, in provincia di Foggia, dove viveve, è sconvolta. Tanti sono stati i messaggi di saluto su Facebook dopo che la notizia si è diffusa, le amiche più care hanno lasciato un ricordo scrivendo cosa le legava a Dalila, così anche la sorella che ricorda la loro vita insieme e il legame che avevano: "Ti ho cresciuta, sei stata sempre una ragazza brava ed educata e soprattutto amavi i tuoi adorati cani, ecco hai dato la vita per loro, sto troppo male, ti porterò sempre nel mio cuore".