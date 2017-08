L'attesa al Pronto Soccorso è troppo lunga, scatto d'ira contro un infermiere

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CREMONA - Ha perso le staffe a causa della lunga attesa al pronto soccorso dell'ha scaraventato il computer contro un infermiere. Per questo un 26enne, che aveva accompagnato il padre per un malore, è stato denunciato in Procura per danneggiamento aggravato.L'episodio è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Il giovane, M,M, arrivato alle 19 al pronto soccorso assieme al genitore che poco prima si era sentito male, verso le 20.55, visto che stava ancora aspettando, ha dato in escandescenza. Dapprima ha preso a male parole l'infermiere in turno e successivamente, non controllando più la rabbia, ha scaraventato contro il personale sanitario il monitor e la tastiera del computer installato sul banco dell'accettazione, fortunatamente senza ferire nessuno.Immediatamente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno bloccato l'uomo, ancora fortemente agitato, lo hanno portato in caserma ed al termine degli accertamenti lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato.