Schianto sulla superstrada, muore donnna di 51 enne mentre va a lavorare

FROSINONE - Una donna di 51 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite all'alba di questa mattina in un incidente stradale a Cassino. Lo schianto tra tre auto e un camion è avvenuto sulla superstrada Cassino Sora nei pressi dello svincolo per l'ospedale Santa Scolastica. Era lì, al nosocomio, che la vittima proveniente, pare, dalla Val Comino, era diretta per lavorare alle dipendenze di una ditta esterna. Altri due feriti sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale a Cassino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, i carabinieri e le ambulanze del vicino pronto soccorso.

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:23