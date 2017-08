Cagliari, ambulante aggredito e minacciato dai turisti campani: ecco cosa è successo

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attimi di tensione ieri pomeriggio al Poetto, la spiaggia di Cagliari: un giovane ambulante senegalese, che stava cercando di vendere alcuni abiti femminili in spiaggia, è stato aggredito e minacciato di essere preso a bastonate con i manici degli ombrelloni da alcuni turisti campani. Come spiega l' Unione Sarda , l'ambulante aveva fatto provare ad alcune turiste la sua merce, quando una di queste si è rifiutata di pagare un abito da mare che aveva provato e indossato. Quando l'ambulante ha protestato, è nato un diverbio con il marito della donna e con altri conoscenti. In poco tempo si è passato dagli spintoni fino alle minacce, con due uomini che avevano tolto il manico dagli ombrelloni minacciando di colpire l'ambulante e intimandogli di andarsene.Solo l'intervento di alcuni bagnanti cagliaritani ha evitato che la situazione peggiorasse. La prima a prendere le difese del giovane ambulante africano è stata Marina Cuccu, una sarda residente a Milano che torna nella sua terra per le vacanze. Sempre all' Unione Sarda , la donna ha spiegato: «Ho visto quei due uomini arrivare con i bastoni degli ombrelloni e minacciare quel povero ragazzo, così ho subito richiamato l'attenzione di tutti gli altri bagnanti». Dopo l'accaduto, i responsabili dell'aggressione hanno abbandonato la spiaggia prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ma potrebbero essere incastrati dai video registrati da altri bagnanti e pubblicati sul web: gli inquirenti li stanno visionando per identificare i bagnanti che prima hanno derubato e poi hanno minacciato l'ambulante.