Bomba d'acqua nel varesotto: volano alberi e tetti, strade allagate e interrotte

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Allagamenti, piante cadute e strade interrotte ae nei comuni limitrofi per la forte ondata di maltempo che si è abbattuta nella serata di ieri.Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni dei Vigili del fuoco. Molti alberi sono caduti su strade e abitazioni e il forte vento ha anche scoperchiato i tetti di alcune case. I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi, ripristinando la viabilità su alcune strade che erano state bloccate dagli alberi caduti e mettendo in sicurezza i tetti di alcune abitazioni.Nel pomeriggio di ieri la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia aveva emesso una comunicazione di ordinaria criticità per rischio temporali forti sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dache prevedono una prima fase perturbata sulle zone alpine e prealpine con locali temporali, maggiormente probabili sui settori occidentali tra la sera di oggi e le prime ore di domani e una seconda fase a partire dal pomeriggio di domani a prevalente carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi centro orientali, in successiva estensione verso le zone di pianura centrali, orientali, meridionali e Oltrepò entro la serata.